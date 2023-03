Israel: Protesttag gegen umstrittene Justizreform

Mit einem landesweiten "Tag der Störung" haben gestern in Israel Tausende Menschen gegen die geplante Justizreform der rechts-religiösen Regierung protestiert. In zahlreichen Städten gab es Kundgebungen. In der Küstenstadt Tel Aviv schwenkten Demonstranten Nationalflaggen und blockierten die Schnellstraße nach Jerusalem.

Die Demonstranten kamen auch zum Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv und blockierten dort Zufahrtsstraßen. Ziel war, Ministerpräsident Benjamin Netanyahus Abflug nach Italien zu verhindern. Nach Medienberichten gelangte Netanyahu aber mit einem Hubschrauber zum Flughafen. Heute soll er sich in Rom mit Ministerpräsidentin Giorgia Meloni treffen.

Die Justizreform könnte im Schnellverfahren bis April beschlossen werden. Nach Plänen der Regierung soll es dem Parlament künftig möglich sein, mit einfacher Mehrheit Entscheidungen des Höchsten Gerichts aufzuheben. Außerdem sollen Politiker bei der Ernennung von Richtern mehr Einfluss erhalten. Das Vorhaben könnte dem Regierungschef in einem schon länger laufenden Korruptionsprozess in die Hände spielen.

Präsident Yitzhak Herzog rief am Abend in einer Fernsehansprache die Regierung dazu auf, die Reform aufzugeben und Reformpläne zu verfolgen, die eine breitere Unterstützung fänden.

Drei Palästinenser erschossen

Israelische Soldaten haben gestern nahe Jenin im Westjordanland drei militante Palästinenser in einem Fahrzeug erschossen. Die israelische Armee teilte mit, Sicherheitskräfte seien in die Ortschaft Jaba vorgedrungen, um Terrorverdächtige festzunehmen. Während des Einsatzes sei aus einem Fahrzeug auf sie geschossen worden, sie hätten das Feuer erwidert.

Am Abend wurden in Tel Aviv drei Menschen durch Schüsse verletzt. Es dürfte sich um einen Anschlag gehandelt haben.

