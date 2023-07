Israel: Massenproteste am "Tag des Widerstands"

Demonstranten drangen in die Tel Aviver Börse ein und ließen nachgemachte Banknoten als Symbol von Korruption herabregnen. Die Polizei meldete ein halbes Dutzend Schnellstraßenblockaden durch Demonstranten und mindestens 17 Festnahmen. Am "Tag des Widerstands" fanden landesweit den ganzen Tag über Kundgebungen und Störaktionen statt. Für den Nachmittag waren unter anderem Proteste an Bahnsteigen in mehreren Städten geplant.

Während des Protesttags in Israel wurde Präsident Isaac Herzog in Washington von US-Präsident Joe Biden empfangen. Das Treffen wirft ein Schlaglicht auf das derzeit angespannte Verhältnis von Biden und Netanjahu. Die US-Regierung stellte am Montag zwar eine Begegnung der beiden im Herbst in den USA in Aussicht. Zugleich brachte sie aber deutlich ihre Bedenken über den geplanten Umbau der israelischen Justiz zum Ausdruck.

