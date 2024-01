Israel intensiviert Angriffe in der Stadt Khan Younis

Die israelische Armee hat am Donnerstag weitere Einwohner der umkämpften Stadt Khan Younis im südlichen Gazastreifen zur Flucht aufgerufen. Die Menschen aus vier Stadtvierteln sollten sich in eine ausgewiesene sichere Zone am Mittelmeer begeben, teilte ein Sprecher der Armee am Donnerstag auf der Plattform X mit.

Die Vereinten Nationen bemängeln allerdings, es gebe wegen der heftigen Kämpfe und fortwährenden israelischen Angriffe keine sicheren Gebiete mehr im Gazastreifen. UNO-Angaben zufolge sind nach heftigen Kämpfen in Khan Younis Tausende von Menschen nach Rafah geflüchtet. In Rafah hielten sich inzwischen mit mehr als 1,3 Millionen Menschen mehr als die Hälfte der insgesamt 2,2 Millionen Einwohner des Gazastreifens auf.

Die Zahl der Todesopfer in einer UNO-Einrichtung in Khan Younis ist laut Angaben des Gaza-Direktors des UNO-Palästinenserhilfswerks (UNRWA), Thomas White auf zwölf gestiegen. 75 Menschen seien verletzt worden, als das Gebäude am Vortag von zwei Panzergeschossen getroffen worden sei.

White schrieb nicht, wer die Einrichtung angegriffen hatte. Augenzeugen sagten der Deutschen Presse-Agentur, der Brand sei durch israelische Bombardierungen verursacht worden. Israels Armee teilte dagegen mit, sie schließe derzeit aus, dass der Vorfall auf einen israelischen Luft- oder Artillerieangriff zurückzuführen sei. Eine Untersuchung laufe. Die Armee prüft demnach auch, ob es sich um einen Beschuss der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas handeln könnte.

Briten fordern Feuerpause

Der britische Außenminister David Cameron hat von Israel eine Feuerpause im Gazastreifen gefordert, um mehr Hilfen für die notleidende Bevölkerung in dem Palästinensergebiet zu ermöglichen. "Wir brauchen eine sofortige humanitäre Pause, um Hilfe zu leisten und Geiseln zu befreien, gefolgt von einer nachhaltigen Waffenruhe", sagte Cameron. Er habe Premier Benjamin Netanjahu dazu gedrängt, mehr Grenzübergänge zu öffnen und mehr Lkw mit Hilfsgütern durchzulassen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper