Israel erlebt schlimmste Anschlagsserie seit Jahren

Es ist die blutigste Terrorwoche in Israel seit 16 Jahren: Elf Menschen sind bei insgesamt drei Anschlägen getötet worden – so viele waren zuletzt bei einem Selbstmordanschlag in Tel Aviv im April 2006 ums Leben gekommen. Nach dem jüngsten Anschlag in Bnei Brak bei Tel Aviv mit fünf Todesopfern drang Israels Armee in der Nacht auf Mittwoch in den Wohnort des palästinensischen Täters ein. Im Ort Yabed nahe der Palästinenserstadt Jenin wurden sechs junge Männer verhaftet.

In einer Videobotschaft lobten Mitglieder der palästinensischen Al-Aksa-Brigaden in Jenin den Anschlag. Einer von drei Vermummten kündigte darin auf Hebräisch einen "Krieg im ganzen Staat Israel" an. Die Al-Aksa-Brigaden sind der militärische Arm der Fatah-Bewegung von Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas.

Regierungschef Naftali Bennett sagte nach Beratungen des Sicherheitskabinetts, Israel stehe vor einer "herausfordernden Periode". In der Geschichte des Landes habe es immer wieder solche Terrorwellen gegeben. "Sie haben uns damals nicht gebrochen, und sie werden uns auch jetzt nicht brechen."