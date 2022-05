Israel: Drei Tote bei Terroranschlag

Israels 74. Unabhängigkeitstag wurde am Donnerstagabend von einem Terroranschlag überschattet. Bei dem Angriff in Elad, einer Ortschaft strengreligiöser Bewohner östlich von Tel Aviv, wurden drei Menschen getötet und vier verletzt. Einer davon befindet sich nach Auskunft des Krankenhauses in kritischem Zustand.

Die Polizei geht von zwei Tätern aus: Einer habe geschossen, ein anderer mit einer Axt Passanten angegriffen, hieß es. Gestern suchten die Sicherheitskräfte nach zwei Palästinenser aus dem Westjordanland als mutmaßliche Attentäter. Die beiden stammten aus der Nähe von Jenin und seien 19 und 20 Jahre alt, teilte die Polizei mit.

ZIB 1: In Israel geht die Serie an Terroranschlägen weiter.

Mit dem neuen Anschlag wurden bei einer Terrorwelle in Israel seit Ende März 17 Menschen getötet. Bei zwei Anschlägen waren die Täter israelische Araber, Unterstützer der Terrororganisation "IS". Zwei weitere Anschläge wurden von Palästinensern aus dem Westjordanland verübt.

Ein Sprecher der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Palästinenser-Organisation Hamas sagte, bei dem neuen Anschlag handle es sich um eine Reaktion auf Israels "Stürmung" des Tempelbergs in Jerusalem. Zuvor hatte die Hamas bereits vor "Konsequenzen" gewarnt, sollten Israelis den Tempelberg besuchen. Die Polizei erlaubte es am Unabhängigkeitstag jüdischen Israelis, die heilige Stätte zu besuchen.