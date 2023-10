Israel: "Die Vorbereitungen für die Bodenoffensive sind abgeschlossen"

Die Kämpfe im Nahen Osten werden mit jedem Tag intensiver: Israel ist gestern einmal mehr mit Bodentruppen für wenige Stunden ins Zentrum des Gazastreifens eingedrungen, um "Terrorziele der radikal-islamistischen Hamas" anzugreifen. Zudem flog die Armee nach eigenen Angaben in 24 Stunden mehr als 250 Luftangriffe auf Ziele im Gazastreifen.

Die Hamas antwortete mit weiteren Raketenangriffen. Laut israelischen Angaben wurden seit Kriegsbeginn bereits mehr als 8000 Raketen von militanten Palästinensern aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert.

Unterdessen mehren sich die Anzeichen, dass die israelische Bodenoffensive unmittelbar bevorsteht. Die militärischen Vorbereitungen für diesen Schritt sind laut Militärangaben "weitgehend abgeschlossen". Sie werde "lang und schwierig", sagte der israelische Verteidigungsminister Joav Galant.

Bei der Entscheidung über eine Bodenoffensive spielt aber noch "eine zweite Ebene" eine Rolle – "die der Diplomatie und der Politik", heißt es aus Diplomatenkreisen. Zum einen zählten dazu die Verhandlungen über die Freilassung der von der Hamas gefangen genommenen Geiseln. Noch immer befinden sich 229 Geiseln in den Händen der Terrormiliz. Aber auch der internationale Druck angesichts der katastrophalen humanitären Lage der Bevölkerung im Gazastreifen könnte Israel beeinflussen. Hinzu kommt auch noch die Stimmung in der israelischen Bevölkerung: Fast die Hälfte der Israelis lehnt laut einer aktuellen Umfrage eine zeitnahe Bodenoffensive im Gazastreifen ab und will lieber "abwarten".

Warten können die Menschen im Gazastreifen aber nicht. Dort wird die Lage von Stunde zu Stunde schlimmer. Die Hamas berichtete bereits von mehr als 7000 Toten. Die acht LKW mit humanitärer Hilfe, die gestern im Gazastreifen eintrafen, reichen nicht einmal für das Nötigste.

Nahost-Konflikt weitet sich aus

Der Nahost-Konflikt weitet sich aus, die Angst vor einem Flächenbrand wächst: Das US-Militär hat zwei Einrichtungen der iranischen Revolutionsgarden im Osten Syriens angegriffen. Das Pentagon sprach von „gezielten Schlägen zur Selbstverteidigung“, nachdem US-Truppen im Irak und in Syrien zuletzt mehrfach Ziel von Angriffen gewesen waren. Zudem verlegte das US-Militär inzwischen weitere 900 Soldaten in die Region. Einige seien bereits angekommen, andere seien auf dem Weg, hieß es gestern.

Der Iran wiederum warnte die USA einmal mehr vor einer direkten Beteiligung im Nahen Osten. Das Regime in Teheran startete gestern ein großes Militärmanöver. Bei der Übung soll

die Einsatzbereitschaft von Infanterie, gepanzerten Fahrzeugen, Raketen und auch elektronischer Kriegsführung erprobt werden. Das Manöver erfolge „angesichts jüngster Bedrohungen“, hieß es.

