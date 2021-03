Israel dankt Österreich für Nein zu UNO-Menschenrechts-Resolution

Die israelische Botschaft schrieb am Dienstag auf Twitter: "Wir danken unseren österreichischen Freundinnen und Freunden für ihre klare Haltung und Österreichs NEIN zur einseitigen Anti-Israel-Resolution." Die Resolution, die von 32 Staaten unterstützt wurde, kritisiert die Menschenrechtssituation in den Palästinenser-Gebieten.

Dafür stimmten etwa Länder wie Deutschland, Italien, Frankreich, die Niederlande und Dänemark. Acht Staaten enthielten sich der Stimme, unter ihnen Großbritannien, Irland und Tschechien. Zu den Ländern, die die Resolution ablehnten, gehörten außer Österreich noch Togo, Malawi, Kamerun, Bulgarien und Brasilien.

In der Resolution über die Menschenrechtslage in den besetzten palästinensischen Gebieten einschließlich Ost-Jerusalems fordert der Menschenrechtsrat die Besatzungsmacht Israel auf, seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen gegenüber den Palästinensern unverzüglich nachzukommen und den diskriminierungsfreien Zugang zu Impfstoffen gegen das Coronavirus zu gewährleisten.

Israel hatte die Mitgliedstaaten im Vorfeld aufgefordert, mit Nein zu stimmen. Israels Botschafter Mordechai Rodgold betonte, "die Resolution hat nichts mit der Realität vor Ort zu tun. Ihr einziger Zweck ist die Negierung Israels." Kritisiert wird von israelischer Seite, dass die etwa Menschenrechtsverletzungen der radikalen palästinensischen Hamas sowie die Kooperation zwischen Israel und der palästinensischen Autonomiebehörde in der Resolution in der Covid-Pandemie unerwähnt geblieben sei.

Israels Vertreterin bei der UNO in Genf, Meirav Eilon Shahar, betonte in einem Video, dass die Impfung der Palästinenser in der Verantwortung der palästinensischen Autonomiebehörde liege. Israel habe dennoch die Impfung von 100.000 palästinensischen Arbeitern ermöglicht. Die israelische UNO-Botschaft in Genf verwies außerdem darauf, dass Israel seit der Gründung des Menschenrechtsrats 2006 90-mal verurteilt wurde, öfter als Syrien, Nordkorea, Iran, Jemen und Venezuela zusammengenommen.