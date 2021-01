Israel: 224.000 Impfungen am Tag

Gesundheitsminister Juli Edelstein twitterte am Freitag, dass am Vortag 224.000 Dosen verabreicht wurden. Insgesamt erhielten in dem Neun-Millionen-Einwohner-Land bereits 2,4 Millionen Menschen eine erste und etwa 850.000 Menschen auch schon die zweite Impfung. In Israel gibt es ausreichend Impfstoff. Die Regierung hat früh entsprechend viele Dosen bestellt. In einer Kooperation mit dem Unternehmen Pfizer wird im Gegenzug Datenmaterial zur Verfügung gestellt. Ungeachtet dessen steckt das Land in einer dritten Corona-Welle und verzeichnet hohe Neuinfektions-Zahlen.

