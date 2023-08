 Islamischer Staat: Ende des Terrors ist nicht in Sicht

Zerzaust, aber sie weht weiter: die Flagge des IS.

Ihr Anführer Abu al-Husain al-Husaini al-Quraishi sei bei "direkten Kämpfen" mit der dschihadistischen Gruppe Hajat Tahrir al-Sharm in der syrischen Provinz Idlib getötet worden. Mit dieser Meldung ließ am Donnerstagabend die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aufhorchen. Kopflos ist die Gruppe, die immer wieder für verheerende Anschläge verantwortlich gemacht wird, aber nicht. Denn man habe mit einem gewissen Abi Hassan al-Hashimi al-Quraishi schon einen neuen Chef gekürt.