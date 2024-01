IS reklamiert Anschlag im Iran für sich und ruft zu weltweiten Angriffen auf

Das erklärte die Gruppe am Donnerstag über ihre üblichen Propaganda-Kanäle. Zwei Attentäter hätten am Mittwoch anlässlich des Todestags des iranischen Generals Qassem Soleimani während der Trauerveranstaltungen ihre Sprengstoffgürtel gezündet, hieß es in der Mitteilung. Vor der IS-Erklärung hatten Iranische Vertreter Israel und die USA der "Verantwortung für dieses Verbrechen" bezichtigt, was von der Regierung in Washington zurückgewiesen wurde.

Tödlichster Anschlag seit Jahrzehnten

Nach dem tödlichsten Anschlag seit Jahrzehnten hat der Iran am Donnerstag einen landesweiten Trauertag abgehalten und massive Drohungen gegen die Drahtzieher ausgesprochen. Bei dem Anschlag am Mittwoch in Kerman wurden 84 Menschen getötet. Zumindest eine der zwei Explosionen wurde durch einen Selbstmordattentäter verursacht.

Lesen Sie dazu auch: Mehr als 80 Todesopfer: Anschlag im Iran verschärft Nahostkrise

Die Auswertung der Videoüberwachung habe dies ergeben, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA am Donnerstag auf Telegram unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle aus der südiranischen Stadt Kerman. Die Hintergründe der zweiten Explosion seien noch nicht abschließend geklärt. Vermutet wird ebenfalls ein Selbstmordanschlag.

Aufruf zu weltweiten Angriffen

Ebenfalls am Donnerstag hatte der IS zu weltweiten Angriffen gegen Juden und Christen aufgerufen. Explizit genannt wurden in der am Donnerstag über die üblichen Propagandawege veröffentlichten Audiobotschaft der Islamisten Europa und die USA.

Der Sprecher der Dschihadisten, Abu Hudhayfah Al-Ansari, warnte auch die islamistische Palästinenserorganisation Hamas, mit schiitischen Gruppen zu kooperieren. Im Gaza-Krieg gilt etwa die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah als Verbündeter der Hamas. Der IS betrachtet schiitische Muslime als Abtrünnige des Islam und verachtet sie.

