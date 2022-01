Es war der schwerste Angriff der radikal-islamischen Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien seit mehr als drei Jahren. Und er ist noch immer nicht zu Ende: Mit Autobomben hatten 100 IS-Kämpfer in der Nacht auf Freitag das Ghwairan-Gefängnis der kurdischen Stadt Hassaka erstürmt und bis zu 700 Gesinnungsgenossen befreien können. In die Kämpfe um die Haftanstalt hatten auch US-Kampfjets eingegriffen.