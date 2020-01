Nicht einmal die Vertreter der lokalen iranischen Medien waren gestern bereit, die angebliche Ahnungslosigkeit der Regierung nach dem wohl versehentlichen Abschuss der ukrainischen Boeing 737 für bare Münze zu nehmen. "Sie müssen uns glauben, dass selbst Präsident Hassan Rohani erst zwei Tage nach der Tragödie vom nationalen Sicherheitsrat die genauen Fakten zum Abschuss mitgeteilt bekam", rief Regierungssprecher Rabiei händeringend. Man könne der Regierung daher nicht vorwerfen, gelogen zu haben. Revolutionsführer Ali Khamenei war es schließlich, der die Generäle seiner Elitetruppe zum öffentlichen Reuebekenntnis zwang.

Doch diese "feinen Unterschiede" interessieren die Masse der Iraner nicht mehr. Sie haben erkannt, dass sich die Regierenden der Islamischen Republik gegenwärtig in einer "Lose-lose-Situation" befinden, in der sie, was auch immer sie auch tun, nicht gewinnen können. Auch gestern gingen den dritten Tag in Folge tausende Menschen auf die Straße, um der 176 Opfer des Flugzeugabschusses zu gedenken und den Rücktritt des Regimes zu fordern. Polizei und Sicherheitskräfte griffen nicht ein, sie hatten den ausdrücklichen Befehl zur Zurückhaltung.

Die Proteste der noch immer verhältnismäßig kleinen Bewegung richten sich gegen das gesamte Establishment der Islamischen Republik. Namentlich genannt wird vor allem Revolutionsführer Ali Khamenei. Wer den Geistlichen einmal ersetzen könnte oder welches Regierungssystem gewünscht wird, lässt die weitgehend führungslose Protestbewegung völlig offen. Nachdem am Wochenende zunächst nur in Teheran demonstriert wurde, weiteten sich die regimefeindlichen Proteste nun auch auf andere Städte aus. Ihre Slogans laufen auf einen "Regime-Change" hinaus, den offenbar auch US-Präsident Trump mit seinen auf Farsi und Englisch verfassten Solidaritätsbekundungen anstrebt.

Esper widerspricht Trump

Doch unterdessen gerät auch US-Präsident Trump immer mehr unter Druck. In den USA wird seine Begründung für die Tötung Soleimanis massiv angezweifelt. So sagte US-Verteidigungsminister Mark Esper auf die Frage nach einem Beweis für die von Trump angeführten angeblichen Angriffspläne auf vier US-Botschaften: "Ich habe in Bezug auf vier Botschaften keinen gesehen." Auch die US-Demokraten meldeten Zweifel an der Begründung an. Trump hatte die gezielte Tötung Soleimanis am 3. Jänner mit einer unmittelbar bevorstehenden Bedrohung für Amerikaner gerechtfertigt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump

Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.