Irans Präsident Rohani will nicht mit Trump reden

Präsident Hassan Rohani hat gestern im Parlament in Teheran "bilateralen Gesprächen" eine Absage erteilt. Sein Land lehne derartige Verhandlungen grundsätzlich ab, sagte Rohani. Der Iran könne zudem "in den nächsten Tagen" von weiteren Verpflichtungen aus dem Atomdeal von 2015 abrücken, sollten die Gespräche mit den europäischen Vertragspartnern "bis Donnerstag" keine Ergebnisse bringen, drohte Rohani.

US-Präsident Donald Trump hatte sich beim G7-Gipfel in Biarritz zu einem Treffen bereit erklärt: "Wenn die Umstände stimmen, würde ich dem sicherlich zustimmen."

Rohani wiederum hatte in der Vorwoche ebenfalls noch für Diplomatie plädiert. "Wenn mir klar ist, dass ich mit einem Treffen die Probleme der Iraner lösen könnte, dann werde ich das definitiv tun", hatte er gesagt. Beobachter in Teheran sahen in der Aussage eine Einstimmung auf ein mögliches Treffen von Rohani mit Trump am Rande der bevorstehenden UNO-Vollversammlung in New York.

