Irans Oberhaupt veröffentlicht Bild zur "Endlösung" für Israel

Die Zeichnung unter dem Motto "Palästina wird frei sein" zeigt den Jerusalemer Tempelberg. Darüber steht: "Die Endlösung: Widerstand bis zu einem Referendum". Anlass ist der heutige Al-Quds-Tag, der an die Besetzung Ost-Jerusalems durch Israel 1967 erinnert. Al-Quds ist der arabische Name für Jerusalem. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu verurteilte die Veröffentlichung via Twitter scharf. "Die Drohungen, die ‚Endlösung‘ gegen Israel umzusetzen, erinnern an die ‚Endlösung‘ der Nazis zur Vernichtung des jüdischen Volkes." Khamenei: "Wir werden jede Nation oder Gruppe, die gegen das zionistische Regime ist und es bekämpft, unterstützen."

