Irans Frauen im Visier der Überwachungskameras

Die iranische Polizei geht jetzt mit voller Härte gegen Frauen vor, die die strengen Kleidervorschriften der Islamischen Republik nicht einhalten. "Ab sofort" werde man konsequent gegen Frauen durchgreifen, die an "öffentlichen Plätzen, in Fahrzeugen und an anderen Orten" dagegen verstießen, gaben die Behörden bekannt.

Den Hijab abzunehmen, sei eine Straftat, erklärte der Chef der iranischen Sicherheitspolizei, Hassan Mofachami. Wer gegen das Gesetz verstoße, solle dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Dies gelte auch für Unternehmen, die es zuließen, dass Frauen am Arbeitsplatz ihr Kopftuch ablegten. Sie würden zunächst verwarnt, im Wiederholungsfall müssten sie aber mit ihrer Schließung rechnen. Straßenkameras und Software für Gesichtserkennung sollten ab sofort jede einzelne Frau ermitteln, die mit offenem Haar auf die Straße gehe. Harte Maßnahmen seien auch gegen Autobesitzer geplant, wenn sie mit einer Insassin ohne Hijab angetroffen würden. Im Wiederholungsfall drohe demnach die Beschlagnahme des Fahrzeugs.

150 Betriebe geschlossen

Künftig sollen auch Menschen bestraft werden, die Frauen ermutigen, ihr Kopftuch abzulegen. Bei der Durchsetzung des Kopftuchverbotes müssen ab sofort auch Ladenbesitzer und die Betreiber von Einkaufszentren mithelfen. Sie seien für die "Umsetzung der neuen Vorschriften" verantwortlich, hieß es.

Man erwartet von ihnen offenbar die Installation von Videokameras sowie die Herausgabe der Computerchips mit den Aufzeichnungen. Um den neuen Zwangsmaßnahmen Nachdruck zu verleihen, wurden am Wochenende bereits mehr als 150 Betriebe geschlossen. Die Polizei habe "leider" den Betrieb von "137 Geschäften und 18 Restaurants und Veranstaltungslokalen" im Land unterbrechen müssen, teilte Polizeisprecher Said Montaserolmahdi mit. Berufung gegen entsprechende Urteile könne nicht eingelegt werden.

Vertreter der iranischen Protestbewegung wollen sich aber auch von der neuen Strategie des Regimes nicht mehr stoppen lassen. Sie riefen zu weiteren Protesten auf.

Tatsächlich hat die Zahl derjenigen iranischen Frauen, die sich in der Öffentlichkeit ohne Kopftuch bewegen, seit dem Beginn der Proteste im September 2022 dramatisch zugenommen.

