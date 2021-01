Als "gesichtswahrende Pflichtübungen" bewerten westliche Beobachter in Teheran die Racheschwüre iranischer Offizieller am ersten Jahrestag der gezielten Tötung von General Ghassem Soleimani. Der Architekt der iranischen Regionalpolitik war am Flughafen von Bagdad von einer US-Hellfire-Rakete in Stücke gerissen worden.