Iranischer Regierungssprecher: Trump vergießt "Krokodilstränen"

Das US-Staatsoberhaupt vergieße "Krokodilstränen", erklärte ein Regierungssprecher am Montag in Teheran mit Blick auf einen Tweet Trumps in der Landessprache Farsi vom Sonntag, in dem er "das große iranische Volk" lobt und davor warnt, Demonstranten zu töten. Der Sprecher verwies darauf, dass die USA mit Qassem Soleimani einen der führenden Generäle des Iran im Irak getötet hätten. Zudem seien die Vereinigten Staaten verantwortlich für die angespannte wirtschaftliche Lage.

Nachdem die iranische Staatsspitze den versehentlichen Abschusses einer ukrainischen Passagiermaschine durch das Militär rund um Vergeltungsangriffe aus US-Soldaten im Irak mit Raketen eingestanden hatte, ist es am Wochenende im ganzen Land zu Protestkundgebungen gekommen. Die Demonstranten verlangen unter anderem die Rücktritte der Verantwortlichen. Am Wochenende riefen Demonstranten "Tod dem Diktator" in Anspielung auf den mächtigsten Mann des Landes, das geistliche Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei.

