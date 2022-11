Iran: Streiks als Solidarität mit den Protesten im Land

In den kurdischen Städten Baneh, Kermanschah, Mariwan, Sanandaj und Saghes im Westen des Landes blieben die Geschäfte zum Ende der 40-tägigen Trauerzeit am Mittwoch geschlossen, wie die Menschenrechtsorganisation "Hengaw" mitteilte.

Bei der Niederschlagung der Proteste in Zahedan in der Unruheprovinz Sistan-Baluchistan am 30. September waren nach Angaben der in Norwegen ansässigen Organisation "Iran Human Rights" (IHR) 93 Menschen getötet worden. 25 weitere Menschen starben in den darauffolgenden Tagen.

"Beispiel für ein Massaker"

Auslöser der Proteste in Zahedan waren Berichte über die mutmaßliche Vergewaltigung einer 15-Jährigen durch einen Polizisten. "Was in Zahedan geschehen ist, ist nach internationalem Recht ein klares Beispiel für ein Massaker an Zivilisten", erklärte Hengaw.

Der Gewaltausbruch in Zahedan erfolgte zwei Wochen nach dem Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini, die wegen Verstoßes gegen die Kleiderordnung von der Sittenpolizei festgenommen worden war. Aktivisten werfen den Behörden vor, Amini misshandelt zu haben. Ihr Tod löste landesweite Proteste aus, gegen die die iranischen Sicherheitskräfte brutal vorgehen.