Der Kommandeur der iranischen Revolutionsgardisten ließ keine Zweifel aufkommen. "Was bei diesen Manövern gezeigt wurde, war alles offensiv", verkündete Hossein Salami am Dienstagabend nach dem Ende der Wehrübung "Großer Prophet 14" im iranischen TV, das "live" dabei war: Mit Sprengstoff beladene Schnellboote rasten in Angriffsformation durch die Straße von Hormuz, während von der Küste aus Dutzende von Artilleriegranaten abgefeuert wurden.