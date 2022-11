Iran: Schärfere EU-Sanktionen

Die Außenminister der EU-Mitgliedsländer wollen Einreisesperren billigen sowie das Vermögen der iranischen Verantwortlichen einfrieren, wie am Donnerstag aus mehreren Quellen in Brüssel verlautete. Betroffen sollen unter anderem Kommandanten der Revolutionsgarden und hochrangige Polizeimitglieder sein. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte das neue Sanktionspaket bereits am Mittwoch angekündigt.