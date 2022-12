Iran: Nach der Hinrichtung wächst die Wut

"Unruhestifter" und für den Tod von Sicherheitskräften Verantwortliche würden "mit Entschlossenheit" identifiziert und verfolgt, drohte Raisi. Menschenrechtsgruppen befürchten, dass bereits in den nächsten Tagen weitere Todesurteile gegen Demonstranten vollstreckt werden. Irans Außenministerium wies internationale Kritik an der Vollstreckung des ersten Todesurteils gegen einen Demonstranten als "heuchlerische Belehrung" zurück.

Die erste Hinrichtung am Donnerstag sollte – so zumindest hoffte das Mullah-Regime – die Demonstranten einschüchtern. Doch das Gegenteil ist der Fall. Die Wut der Regimegegner wächst. "Könnt ihr Galgen für uns alle bauen?", twitterte Hossein Ronaghi, ein Blogger, der erst vor kurzem nach einem Hungerstreik aus der Haft entlassen worden war. Beobachter befürchten, dass die bisher friedlichen Proteste nun auch radikaler werden. Die Demonstranten würden der Regierung nun zeigen, "was Gewaltspirale heißt", schrieben auch die Betreiber des Twitter-Kontos "1500tasvir", die die Kundgebungen gegen das Regime dokumentieren. Bei den Protesten gab es bereits mehr als 450 Tote.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper