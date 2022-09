Iran: Mindestens elf Tote bei Demonstrationen

Die Proteste im Iran nach dem Tod von Mahsa Amini gehen weiter, Tausende Menschen waren nach Medienberichten in etwa 15 Städten auf den Straßen. In der Nacht auf gestern gab es erneut gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften. Iranischen Medien zufolge sind bisher elf Menschen getötet worden – darunter auch vier Sicherheitskräfte.

Die kurdische Menschenrechtsorganisation Hengaw meldet zehn Demonstranten, die von Sicherheitskräften getötet worden seien. Offizielle iranische Stellen bestreiten das und behaupten, bewaffnete Dissidenten hätten sie erschossen.

Am vergangenen Freitag war die 22-jährige Amini in einem Krankenhaus in Teheran gestorben. Vor ihrem Tod hatte die Sittenpolizei ihr vorgeworfen, sich nicht an die strengen Hidschab-Vorschriften zu halten, und sie festgenommen. Viele Menschen spekulierten im Anschluss darüber, dass die Polizisten Amini geschlagen hatten. Irans Innenminister Abdolreza Rahmani Fasli und die Polizei bestritten das, die Behörden leiteten aber Ermittlungen ein. Ein ranghoher Berater sagte, Ajatollah Ali Khamenei drücke Aminis Familie sein Beileid und "seinen Schmerz über ihren Tod" aus. Auf Videos in den sozialen Netzwerken sah man im Anschluss unter anderem Frauen, die ihre Kopftücher verbrannten, und zwei Demonstranten, die zwei große Plakate mit den Köpfen des früheren Obersten Führers Ruhollah Khomeini und seinem Nachfolger Khamenei zerreißen.