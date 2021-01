Iran kündigt weitergehende Verstöße gegen Atomabkommen an

Das Land habe in einem Brief seine Absicht erklärt, Uran bis zu einem Grad von 20 Prozent anzureichern, teilte die Internationale Atomenergie-Organisation am Freitag mit. Wann mit dem Vorgang begonnen werden solle, sei in dem Schreiben nicht ausgeführt worden.

Der Atompakt von 2015 sieht vor, dass der Iran Uran bis maximal 3,67 Prozent anreichern darf. Nachdem US-Präsident Donald Trump das Abkommen jedoch - auch gegen den Willen der europäischen Vertragspartner - einseitig aufgekündigt hatte, begann der Iran ab 2019, seine Verpflichtungen schrittweise zurückzuschreiben und Uran auf bisher 4,5 Prozent anzureichern. Waffenfähiges Uran muss bis auf 90 Prozent angereichert sein. Vor Abschluss des Atomabkommens hatte es der Iran bis auf 20 Prozent geschafft. Ziel der Vereinbarung ist es zu verhindern, dass der Iran an Kernwaffen gelangt. Das Land hat Vorwürfe stets zurückgewiesen, wonach es heimlich nach Atomwaffen strebt.

IAEA-Chef Rafael Grossi hatte zuletzt für eine Rückkehr der USA unter der Regierung des neugewählten Präsidenten Joe Biden zu dem Abkommen eine Neuverhandlung ins Spiel gebracht, weil es nach dem US-Rückzug vor zwei Jahren vonseiten des Iran zu viele Verstöße gegeben habe, als dass man einfach weitermachen könne. So verfüge der Iran nun über mehr angereichertes Material und weitere Zentrifugen. Biden hat eine Rückkehr angedeutet, sollte der Iran wieder die Vorgaben einhalten.

