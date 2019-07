Iran kritisiert geplante europäische Schutzmission

Die Ankündigung des britischen Außenministers Jeremy Hunt, mit einer europäischen Schutzmission die Schifffahrt im Persischen Golf sicherzustellen, stößt erwartungsgemäß auf wenig Gegenliebe im Iran. Dies würde nur Unsicherheit bringen, sagte Vizepräsident Eshaq Jahangiri. "Es gibt keine Notwendigkeit, eine Koalition zu schmieden, denn solche Koalitionen und die Anwesenheit von Ausländern in der Region schaffen selbst Unsicherheit." Der Iran beansprucht für sich, die Sicherheit der Schifffahrtsstraße vor seiner Küste zu gewährleisten.

EU: Anti-Piraterie-Mission

Hunt hatte nach einem Krisentreffen wegen der Kaperung des unter britischer Flagge fahrenden Tankers "Stena Impero" die maritime Schutzmission angekündigt. Diese sei jedoch kein Teil der Politik des Drucks der USA auf den Iran. "Wir suchen keine Konfrontation." Der Schritt sei aber Folge des "gefährlichen Verhaltens" des Iran. Die Festsetzung des Tankers sei ein Akt "staatlicher Piraterie".

Die EU hat bereits Erfahrung bei der Sicherung der Seewege gesammelt. Seit 2008 gibt es die Anti-Piraterie-Mission "Atalanta" am Horn von Afrika vor der somalischen Küste. Die Mission gilt als erfolgreich: In den vergangenen fünf Jahren gab es kaum noch Piratenangriffe auf Handelsschiffe in dieser Gegend.

Unterdessen provoziert der Iran weiter. Nach der Beschlagnahmung der "Stena Impero" veröffentlichte das Regime drei Kurz-Videos. Zu sehen und zu hören: eine Vorführung der 23-köpfigen Crew, eine militärische Nachstellung des Enter-Manövers durch die Revolutionsgardisten und Aufnahmen eines Imam mit lauter Gebetsmusik an Bord des Tankers.