Iran griff Militärbasis im Irak an

Der Iran hat eine Militärbasis im Irak angegriffen, in der US-Soldaten stationiert sind. Die iranischen Revolutionsgarden bestätigten, den vom US-Militär genutzten Luftwaffenstützpunkt Ain Al-Assad im Irak mit Dutzenden Raketen angegriffen zu haben. Es handle sich um eine Vergeltungsattacke nach dem tödlichen US-Luftangriff auf den iranischen General Qassem Soleimani in der irakischen Hauptstadt Bagdad vom Freitag, teilten die Revolutionsgarden in der Nacht auf Mittwoch mit. Das US-Präsidialamt bestätigte, dass es zu Raketenangriffen auf US-Einrichtungen im Irak gekommen ist - auch auf den Luftwaffenstützpunkt Al-Asad. US-Präsident Trump sei informiert worden und beobachte gemeinsam mit seinem nationalen Sicherheitsteam die Situation genau, teilte eine Sprecherin mit. Den irakischen Streitkräften zufolge schlugen 17 iranische Raketen im Luftwaffenstützpunkt Ain al-Assad und fünf in der nordirakischen Stadt Erbil ein. Alle gingen demnach über Standorten der internationalen Anti-IS-Koalition nieder.

Iran droht mit weiteren Angriffen

Der Iran drohte laut Staatsfernsehen mit weiteren und "noch verheerenderen" Angriffen gegen die USA. Die in einem Wüstengebiet gelegene Basis Ain Al-Asad wurde nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden "vollständig zerstört". Der Angriff auf die "von den Amerikanern besetzte" Basis sei "in jeder Hinsicht ein voller Erfolg", teilten die Revolutionsgarden mit. Die Revolutionsgarden sind die zweite Säule der iranischen Streitkräfte neben der regulären Armee. Soleimani war der Kommandant der Quds-Brigaden, einer Eliteeinheit der Revolutionsgarden, welche der Iran vor allem im Ausland einsetzt.

Die USA würden alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um ihre Soldaten, Partner und Verbündeten in der Region zu schützen und zu verteidigen, teilte das Pentagon mit. Trump berate sich mit seinem Sicherheitsteam, erklärte Präsidentensprecherin Stephanie Grisham.

Keine Toten unter irakischen Truppen

Die Medieneinheit der irakischen Sicherheitskräfte meldete Mittwoch früh, dass "keine Verluste" verzeichnet worden seien. Unklar war zunächst, ob es auch keine Verletzten gab. Der arabische Nachrichtensender Sky News Arabia hatte zuvor gemeldet, dass fünf irakische Soldaten bei dem Angriff verletzt worden seien. Eine unabhängige Bestätigung gab es dafür nicht.

