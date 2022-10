Iran: EU plant neue Sanktionen wegen Drohnen

Die Sprecherin des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell sagte am Mittwoch, die EU habe nun "hinreichende Beweise" dafür.

Laut Informationen des deutschen Magazins "Spiegel" haben sich zwölf EU-Staaten im Eiltempo auf ein neues Sanktionspaket geeinigt. Demnach sollen insgesamt acht iranische Personen und Institutionen sanktioniert werden, die für den Bau oder die Lieferung der sogenannten Kamikaze-Drohnen verantwortlich sind. Bei den Maßnahmen dürfte es sich um Einreisesperren für den Schengen-Raum und Finanzsanktionen handeln.

Erst am Montag hatte die EU Sanktionen gegen Irans "Sittenpolizei" und andere Verantwortliche verhängt. Grund war das harte Vorgehen gegen Demonstranten nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini nach ihrer Festnahme durch die "Sittenpolizei".

223 Drohnen abgeschossen

Die Ukraine hat seit Mitte September nach eigenen Angaben mehr als 200 iranische Drohnen über dem Land abgeschossen. Seit dem "ersten Abschuss einer mit Sprengstoff beladenen Kamikaze-Drohne vom Typ Shahed-136 aus iranischer Produktion über ukrainischem Territorium am 13. September in Kupjansk" habe die Luftabwehr "223 Drohnen dieses Typs zerstört", teilte die ukrainische Armee am Mittwoch im Messengerdienst Telegram mit.