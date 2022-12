Iran: Erneut fünf Demonstranten zum Tode verurteilt

Das Regime in Teheran greift nun hart gegen die Demonstranten durch: Im Iran sind am Dienstag weitere fünf Teilnehmer an Demonstrationen zum Tode verurteilt worden. Die Justiz wirft ihnen vor, an der Tötung eines Mitglieds der paramilitärischen Basij-Milizen bei Protesten im November beteiligt gewesen zu sein. Die Urteile würden "bald vollstreckt", teilten die Behörden mit.

Insgesamt wurden infolge der Gewalt bei den Protesten damit bereits elf Menschen zum Tode verurteilt. Elf weitere Menschen, darunter auch drei Minderjährige, wurden am Dienstag zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.

Tausende verhaftete Iraner warten noch auf ihre Urteile: Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen wurden seit Mitte September mindestens 18.000 Menschen festgenommen.

Doch trotz der wachsenden Repressalien lassen sich die Menschen im Iran nicht mehr stoppen. Um den Druck auf die Mullahs zu erhöhen, ruft die Oppositionsbewegung noch bis Mittwoch zu einem landesweiten dreitägigen Generalstreik auf.

Verlässliche Zahlen über die Protestbeteiligung gab es wegen der strengen Medienzensur vorerst nicht. Doch die Bilder, die aus dem Land nach außen dringen, zeugen von massiver Streikbeteiligung in vielen Städten: Viele Basare blieben leer und auch Teile der Industrie und Lastwagenfahrer traten in den Ausstand. Selbst in den kurdisch geprägten westlichen Gebieten des Landes, wo das Regime zuletzt besonders gewaltsam vorgegangen war, beteiligten sich Tausende an dem Streik.

Die Demonstrierenden sind fest entschlossen: Sie riefen auch dazu auf, vorübergehend auf Überweisungen zu verzichten: Auf diesem Wege sollen die Banken geschwächt werden und der wirtschaftliche Druck auf das Regime wachsen.

"Es steht im Moment alles auf der Kippe", sagen politische Beobachter. Sie betrachten die Ankündigung des Regimes, die gefürchtete Sittenpolizei aufzulösen, nur als plumpes Ablenkungsmanöver, um die Proteste einzudämmen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper