Iran: Entsetzen nach Hinrichtung von Ex-Politiker

Neben Großbritannien übten auch Deutschland, Frankreich und Österreich scharfe Kritik an der Vollstreckung des Todesurteils. Akbari wurde am Samstag getötet, wie das Justizportal Misan mitteilte. Er war wegen Geheimnisverrats zum Tode verurteilt worden. Akbari hatte die Vorwürfe stets vehement zurückgewiesen. Nach Einschätzung von Beobachtern geht es in dem Fall um einen internen Machtkampf. Das eigentliche Ziel der Hardliner um Präsident Ebrahim Raisi sei eine Diskreditierung des ehemaligen Verteidigungsministers und heutigen Sekretärs des Sicherheitsrates Ali Shamkhani. Dieser soll sich kritisch über die Polizeigewalt gegen Demonstranten geäußert und sich um Vermittlung bemüht haben.

