Die Proteste gegen die massive Wasserknappheit im Südiran weiten sich aus und richten sich zunehmend gegen das Regime in Teheran. Betroffen ist vor allem die arabische Minderheit. Bei anhaltenden Massenprotesten gegen die massive Wasserknappheit in der südwestiranischen Provinz Chusistan sollen in den letzten Tagen mindestens neun Menschen von der iranischen Polizei und von Revolutionsgardisten erschossen worden sein. Dies berichten lokale Menschenrechtsorganisationen, deren Angaben sich