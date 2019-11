Irak und Libanon: Aufstand gegen Irans Vorherrschaft

Die seit Wochen anhaltenden Massenproteste im Irak und Libanon richten sich auch gegen Iran. Die Führung in Teheran reagiert mit Verschwörungstheorien.

Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass genau 40 Jahre nach der Besetzung der US-Botschaft in Teheran in der Nacht zum Dienstag das iranische Generalkonsulat in der irakischen Stadt Kerbala von Demonstranten angegriffen wurde. Die Besetzung des Gebäudes scheiterte zwar am Widerstand lokaler Milizen, die fünf Angreifer erschossen. Trotzdem gelang es den Volksmassen, die irakische Flagge vor dem Konsulat zu hissen.

Die von lauten "Iraner haut ab aus Irak"-Rufen begleitete Protestaktion wäre noch vor wenigen Jahren undenkbar gewesen. Seit dem Sturz von Saddam Hussein 2003 hatten sich iranische Funktionäre und Geistliche in der für Schiiten heiligen Stadt Kerbala aufgeführt, als wären sie die neuen Herren. Auch in anderen Teilen des Landes stoßen Teherans Abgesandte mit ihren Einmischungen die irakische Bevölkerung vor den Kopf. Ihr Zorn ist berechtigt, wenngleich die im Irak grassierende Korruption nicht allein dem Regime in Teheran angelastet werden kann.

Dort reagierten die politisch Verantwortlichen mit Verschwörungstheorien. Westliche Geheimdienste würden mit der Unterstützung Saudi-Arabiens Unruhe stiften, behauptete Irans Revolutionsführer Ali Khamenei, der Irak und dem Libanon riet, den "Destabilisierungsbemühungen entschieden entgegenzutreten". Als Ratgeber entsandte er seine "rechte Hand", den Kommandeur der gefürchteten Al-Quds-Brigaden der iranischen Revolutionsgardisten, Kassim Suleimani, nach Bagdad. In der islamischen Republik wisse man, wie man mit Protesten umzugehen habe, brüstete sich der General. Mehr als 250 Iraker haben bei den Unruhen inzwischen mit dem Leben bezahlt. Ein Ende der Proteste ist nicht in Sicht. Die Reformversprechen der Regierung kommen zu spät, um die aufgebrachten Massen zu beschwichtigen. Dass eine korruptionsfreie Verwaltung nicht über Nacht installiert werden kann, wollen die meisten Demonstranten nicht begreifen.

Mit ihrer berechtigten, aber unbändigen Wut riskieren sie, dass ihr Land endgültig vor die Hunde geht. Ganz ähnlich ist die Lage im Libanon. Auch dort verlangen die Volksmassen einen "kompletten Neuanfang". Im Gegensatz zum Irak sind die Proteste im Libanon weitgehend friedlich verlaufen. Eine andauernde Blockade der wichtigsten Verkehrswege kann sich das Land jedoch nicht leisten. Wie im Irak muss das Volk daher auch im Libanon abwägen, wie weit es gehen will, ohne den wirtschaftlichen Zusammenbruch zu riskieren. (wrase)