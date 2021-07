Irak: Brandkatastrophe in Covid-Spital

BAGDAD. Es war die Explosion eines falsch gelagerten Sauerstofftanks, der gestern den verheerenden Großbrand im Covid-Spital der südirakischen Stadt Nassiriyya ausgelöst haben soll. Nach irakischen Angaben bestand die Intensivstation aus "Wohnwagen", welche aus "leicht entflammbaren Sandwichplatten" gebaut wurden. Bei Außentemperaturen um 45 Grad hätten sie innerhalb weniger Minuten lichterloh gebrannt.

Zum Zeitpunkt der Katastrophe befanden sich 60 Patienten auf der Station. Sie waren an Sauerstoffflaschen angeschlossen. An ihrer Seite wachten Familienangehörige. Zur Rettung trennten sie ihre Liebsten von der Sauerstoffversorgung und versuchten mit ihnen durch die Flammen zu entkommen. 70 Menschen kamen dabei ums Leben. Fast ebenso viele konnten schwer verletzt gerettet werden.

Nach dem Inferno versammelten sich Hunderte von Irakern zu spontanen Protesten vor dem Spital. Es war erst vor drei Monaten fertiggestellt worden und galt "als modern". In Sprechchören machten sie die als korrupt und ineffizient geltende irakische Regierung für die Brandkatastrophe verantwortlich. "Die Brandkatastrophe ist ein klarer Beweis für das Versagen des Staates", twitterte der irakische Parlamentspräsident Mohammed al-Halbusi. Iraks Ministerpräsident Mustafa al-Kadhimi bildete ein Komitee zur Untersuchung der Katastrophe. Bereits im April waren in einem Bagdader Covid-Spital bei einem Feuer, das ebenfalls durch die Explosion eines falsch gelagerten Sauerstofftanks verursacht wurde, 82 Menschen getötet worden. Die Regierung hatte damals die Überprüfung der Brandschutzvorgaben in allen Spitälern angeordnet. Den Absichtserklärungen folgten aber keine Taten. Die Wut auf den Staat ist daher gewaltig. Die Mehrheit der Iraker hat den Politikern ihr Vertrauen entzogen. So waren bislang nur knapp zwei Prozent bereit, sich impfen zu lassen. Nun wächst die Angst vor einer "epidemiologischen Katastrophe". (Wrase)