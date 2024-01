Irak: Beschwerde bei der UNO

Die staatliche Nachrichtenagentur INA berichtete gestern, das Außenministerium habe die UN-Mission des Landes in New York angewiesen, die Beschwerde sowohl an den Generalsekretär der Vereinten Nationen als auch an den Präsidenten des UN-Sicherheitsrats weiterzutragen.

Unterdessen plant die Arabische Liga wegen des iranischen Angriffs eine Dringlichkeitssitzung. Das meldet die staatliche irakische Nachrichtenagentur INA.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper