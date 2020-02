Iowa: Buttigieg und Sanders liegen Kopf-an-Kopf

Nach der Auszählung von nun 97 Prozent der Stimmen am Donnerstag kam der 38-jährige Ex-Bürgermeister Pete Buttigieg auf 26,2 Prozent. Der 78-jährige linke Senator Bernie Sanders lag nur 0,1 Prozent hinter ihm. Auf dem dritten Platz lag die Senatorin Elizabeth Warren mit 18,2 Prozent. Der in Umfragen USA-weit führende Ex-Vizepräsident Joe Biden kam mit 15,8 Prozent nur auf den vierten Platz.

Das gute Abschneiden Buttigiegs hatte Beobachter des US-Wahlkampfs überrascht. Der ehemalige Bürgermeister der 100.000-Einwohner-Stadt South Bend in Indiana war vor der Verkündigung seiner Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur kaum bekannt. Er gilt neben Biden als moderater Kandidat, während Sanders und Warren weiter links stehen.

Der ehemalige Vizepräsident Joe Biden Bild: JOSEPH PREZIOSO (AFP)

Enttäuschung bei Biden

Joe Biden bezeichnete indes sein schwaches Ergebnis als "Schlag in die Magengrube", erklärte jedoch, dass er trotz der Niederlage weitermachen wolle. Bereits am kommenden Dienstag findet in New Hampshire die nächste Vorwahl der Demokraten statt. Die Ergebnisse aus Iowa trafen wegen einer Auszählungspanne mit erheblicher Verspätung ein. Nach Angaben der Demokraten war ein Programmierfehler für die Verzögerung verantwortlich. Demokratische Politiker reagierten verärgert, die Republikaner mit Spott.

Die Ergebnisse der Vorwahl in Iowa sind zwar aus demographischer Sicht nicht besonders bedeutend, doch die Wahl gilt als symbolisch wichtiger Stimmungstest.