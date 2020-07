Internationale Pressestimmen zum laufenden EU-Gipfel

"Irish Times" (Dublin):

"Während die reichsten und am meisten entwickelten Staaten und Völker mit eigenen Problemen durch die Coronavirus-Pandemie und die damit verbundene Rezession beschäftigt sind, haben sie wenig übrig für globale Solidarität. Doch sie müssen sich darauf schon im eigenen Interesse einstellen. Die Weltbank, der Internationale Währungsfonds und die Weltgesundheitsorganisation warnen, dass eine noch stärkere globale Ausbreitung der Krankheit wahrscheinlicher ist und weit tödlicher verlaufen wird, wenn diese allgemeine Wahrheit ignoriert wird.

Am Wochenende haben die G20-Finanzminister einige Fortschritte in Richtung notwendiger Maßnahmen zur Schuldenerleichterung gemacht. Das kann nur ein Anfang der erforderlichen umfangreichen gemeinsamen Anstrengung sein. Das Ausmaß der Aufgabe wird durch starke volkswirtschaftliche Ungleichheiten deutlich. Die Spitzenpolitiker der EU haben das Wochenende mit dem Streit darüber verbracht, wie ein Sonderfonds zum Schutz der Gesellschaften und Volkswirtschaften ihrer Mitgliedsländer in Höhe von 750 Milliarden Euro verwendet werden soll. Der Fonds der Afrikanischen Union zum Kampf gegen Covid-19 beläuft sich auf gerade mal 70 Millionen Dollar."

"de Volkskrant" (Amsterdam):

"Natürlich ist es wichtig, dass die südlichen Länder Reformen durchführen, um ihre Volkswirtschaften robust und zukunftssicher zu machen. Aber zu strenge Reformanforderungen können eine Wirtschaft auch ersticken, wie Griechenland in den vergangenen Jahren erleben musste. Zudem wird der erhobene niederländische Zeigefinger als anmaßend empfunden, gerade weil die Niederlande selbst mit ihrer offenen Exportwirtschaft fast am meisten von allen Mitgliedstaaten von der EU profitieren. Dies kann kontraproduktive Folgen haben.

Die Botschaft vom Nutzen und der Notwendigkeit der Europäischen Union wird dem niederländischen Wähler nur unzureichend vermittelt. Hier verpasst Rutte eine Chance. Wähler können nicht nur mit einem nationalistischen "Nein" geködert werden, sondern auch, wenn ihnen eine klare und realistische Zukunftsvision präsentiert wird."

"La Repubblica" (Rom):

"Es entwickelt sich in der Tat ein ganz neuer Nationalismus, der nicht souverän wirkt, sondern wahlbestimmt ist. Er lässt den Staaten kaum Spielräume und drängt sie dazu, im Namen eines Konsenses der einzelnen (und unterschiedlichen) Wählerschaften, die Macht gegenüber der EU-Kommission und der Europäischen Zentralbank zurückzugewinnen, die die Vorkämpfer dafür sind, übermäßige Ungleichgewichte zwischen den schwächsten und den stärksten Ländern auszugleichen.

Bei den Verhandlungen über den Wiederaufbaufonds wurde dieser Punkt deutlich: Es war, als ob die Staaten, nachdem sie den Einsatz von Gemeinschaftsschulden notgedrungen akzeptiert hatten, sofort die Kontrolle über diese Schulden durch die Steuerungsregeln wiedererlangen wollten. Wenn jedoch nationale Interessen vor die Gemeinschaftsziele gestellt werden, dann wird diese Wende damit bedeutungslos und es wird keine Ruhe geben, weil der politische Riese, der sie steuern soll, wieder einmal feststellen muss, dass er auf schwachen Füßen steht."

El Mundo" (Madrid):

"Welchen Kurs auch immer Europa jetzt einschlägt, Spanien muss seinen Platz in Europa finden und endlich handeln. Zu viele Jahre - mit allen möglichen Regierungen - sind die notwendigen Reformen verschleppt worden. Deshalb ist Europa misstrauisch und davon überzeugt, dass sich Spanien nur dann bewegen wird, wenn es unter enormem Druck steht, der Wirtschaft der Kollaps droht und die Gläubiger das Land in Haft nehmen.

Trägheit und ein Mangel an Weitblick haben unter Sanchéz noch zugenommen, dessen radikale Bündnisse ihn daran hindern, einen Pakt mit der (konservativen Partei Partido Popular) PP zu schließen. Statt seiner patriotischen Verantwortung nachzukommen, geht es ihm nur um wahltaktische Überlegungen. Wenn er so weitermacht und nur von Tag zu Tag lebt und seine Öffentlichkeitsarbeit nicht verbessert - kein einziger Auftritt während des gesamten Wochenendes (beim EU-Gipfel) - wird Sánchez seinen Rückhalt nicht nur in der EU verlieren, sondern auch bei den Spaniern, die auf eine grausame Rezession zusteuern."

"Magyar Nemzet" (Budapest):

"Und dann muss natürlich der alte Trumpf gezogen werden: die Frage der Rechtsstaatlichkeit. Denn es ist immer der als moralisch betrachtete Staat, der sagt, wo er Probleme mit dem Rechtsstaat sieht. Da soll dann der Eindruck entstehen, dass die von der EU verteilten Entwicklungsgelder im Grunde nur deshalb existieren würden, weil der moralische und sparsame und infolgedessen reiche Staat ein gutes Herz hat und ihm die ärmeren Mitgliedsländer leid tun. (...) Es ist nun an der Zeit einzusehen, dass Mitteleuropa nicht um ein Gnadenbrot fleht, sondern für seine eigenen Interessen eintritt. Europa wiederum kann nur dann zu einem erfolgreichen Experiment werden, wenn ein jeder von seinem hohen Ross heruntersteigt."

"Berliner Zeitung":

"Besonders die Höhe der Summe sorgte für Kontroversen. Die "Sparsamen Vier" - die Niederlande, Österreich, Schweden und Dänemark - setzten viel Energie dafür ein, den Förderbetrag herunterzuhandeln. Die Summe der Zuschüsse sollte von 500 Milliarden auf weit unter 400 Milliarden Euro sinken. Das war insbesondere Sebastian Kurz wichtig. Während des Gipfels inszenierte sich der österreichische Kanzler als emsiger Sparer. Ganz klar, ein Mann mit Profilierungssucht. Dass er aber die Vergabe der Gelder auch noch an die Einhaltung von rechtsstaatlichen Normen knüpfen wollte und damit Polen und Ungarn düpierte, war nicht ganz unironisch. War es nicht Kurz, der 2017 mit einer rechtsnationalen FPÖ koaliert hatte, um neue Standards in Korruptionsmethoden zu setzen (Stichwort: Ibiza-Affäre)?"

