Internationale Forderung: Österreich soll Russen von OSZE-Tagung ausladen

81 Abgeordnete aus 20 Ländern haben Österreich aufgefordert, die Teilnahme der russischen Delegation an der OSZE-Tagung (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) in Wien am 23. und 24. Februar zu verhindern. In dem Brief, aus dem die "Presse" zitierte, wird die Regierung aufgefordert, russischen Abgeordneten, die unter internationalen Sanktionen stehen, keine Visa für die Einreise auszustellen. Das Außenministerium bestätigte gestern den Erhalt des Briefes.