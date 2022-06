Intensivere Kontrollen an den EU-Außengrenzen

Es habe Unterstützung einer großen Mehrheit der Länder gegeben, schrieb EU-Innenkommissarin Ylva Johansson auf Twitter. Sie sprach von "bedeutendem Fortschritt". Jedoch sind die Details noch nicht ausgearbeitet. Das bedeutet: Es wird weiter keine EU-Regelung geben, sondern nur ein Abkommen unter jenen Staaten, die sich solidarisch beteiligen. Österreich macht nicht mit.

Demnach einigten sich die EU-Länder mehrheitlich auf ein neues Verfahren an den EU-Außengrenzen zur Identifikation von Migranten und Erfassung der Daten. Eine Gruppe von zehn Staaten um Frankreich und Deutschland will zudem freiwillig Migranten übernehmen, die an den Küsten Griechenlands, Zyperns, Italiens, Maltas und Spaniens anlanden. Ein entsprechender Mechanismus soll noch unter französischer Ratspräsidentschaft bis Ende Juni ausgearbeitet werden. Österreich wird sich nicht anschließen. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sagte, eine Umverteilung von Migranten sei das falsche Signal an Schlepper. Auch Polen, Ungarn und die baltischen Staaten bleiben dem freiwilligen Mechanismus fern.