"Intelligente Quarantäne" in ganz Tschechien

In ganz Tschechien wird seit gestern die sogenannte "intelligente Quarantäne" im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie eingesetzt. Diese Maßnahme, die in den vergangenen Tagen bereits in zwei Regionen getestet wurde, sieht das möglichst schnelle gezielte Testen von Personen vor, die in Kontakt mit bereits infizierten Menschen waren. Dafür werden Daten aus Handys und Bankkarten der letzten fünf Tage herangezogen, um sogenannte "Gedächtnislandkarten" zu erstellen. Voraussetzung ist die Zustimmung der Besitzer. Mit der "intelligenten Quarantäne" erhofft sich die Regierung auch bessere Koordinierung und Auslastung der Teststellen und Labors.

Parallel dazu wurden einige restriktive Maßnahmen gelockert. So konnten beispielsweise Autohändler oder Gewerbetreibende ihre Geschäfte am Montag wieder öffnen.

Die Grenzen will Tschechien aber ein volles Jahr lang geschlossen halten, wie Staatsoberhaupt Milos Zeman ankündigte.

