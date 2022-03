Der Krieg in der Ukraine hat Millionen Menschen zur Flucht gezwungen. Sie haben ihr Zuhause verloren, die meisten konnten nur wenige Habseligkeiten mitnehmen. Einer von jenen, die dazu beitragen, ihnen in ihrer Not zu helfen, ist Andreas Hattinger. Der Bezirksrettungskommandant des Roten Kreuzes Ried reist am Samstag in die Ukraine. "Meine Zieldestination ist die Stadt Uschgorod nahe der slowakischen Grenze", sagt der 56-Jährige, der gemeinsam mit einem Kollegen vom Wiener Roten Kreuz unterwegs