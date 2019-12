Indiens Wien-Botschafterin unter Korruptionsverdacht

Die langjährige Diplomatin war seit Herbst 2016 in Österreich als Botschafterin stationiert gewesen. Die indischen Medien beriefen sich auf nicht näher präzisierte Quellen und Berichte. Das indische Außenministerium wies laut einer Meldung der Agentur Press Trust of India (PTI) Berichte als "faktisch falsch" zurück, wonach Pall aufgrund von Vorwürfen zurückbeordert worden sei. Ein Sprecher verwendete stattdessen das Wording "administrative Entscheidung". Er dementierte Medienberichte über die Existenz eines ministeriellen Dokuments über mutmaßliche Ungereimtheiten: "Kein Dokument in diesem Zusammenhang ist vom Ministerium an die Medien ergangen." Jede Bezugnahme auf ein solches Dokument sei "falsch und ohne Grundlage".

Konkret zu den Vorwürfen ist in mehreren indischen Medien die Rede davon, dass Pall für die Miete einer Wohnung für sich ohne Erlaubnis aus Neu-Delhi umgerechnet fast 18.800 Euro ausgegeben haben soll. Weiters soll sie in betrügerischer Absicht die Mehrwertsteuer-Refundierungen beantragt und bei der Erlangung von Geldern die Fakten verdreht haben, um an eine Erlaubnis der zuständigen Stellen zu gelangen.

Demnach führte bereits im September ein Ermittlerteam aus Indien eine Untersuchung an der Botschaft in Wien-Innere Stadt durch. Pall sei daraufhin knapp einen Monat früher als geplant aus der Bundeshauptstadt abgezogen worden; die Ermittler hätten Hinweise auf "die Unregelmäßigkeiten und Zweckentfremdung finanzieller Mittel" sowie den "Bruch von Verhaltensregeln" nach ihren ersten Erhebungen an Ort und Stelle bestätigt gesehen.

Von österreichischen Journalisten hatte sich Pall am 10. Dezember per Mail anlässlich des Auslaufens ihrer Dienstzeit in Wien verabschiedet und ihre Rückkehr nach Indien aber erst für den 29. Dezember angekündigt. Über die Causa berichtete am Dienstag auch "Die Presse". Demnach sollte Renu Pall eigentlich als Botschafterin nach Tschechien wechseln, der Posten in Prag sei nun aber vakant.