Indien: Österreich erschwert Einreise

Einreisen darf nur, wer einen Wohnsitz in Österreich hat – und muss dann in Quarantäne. Damit soll die Verbreitung der in Indien grassierenden Corona-Mutation verhindert werden.

Direkte Linienflüge aus Indien nach Österreich gibt es derzeit nicht. Allerdings will man auch Privat- und Charterflüge verbieten sowie Ausweichflüge zur Umgehung der Landeverbote in anderen EU-Ländern verhindern.

"Die Auswirkungen der neuen, in Indien aufgetauchten Virusvariante müssen noch weiter erforscht werden. Es gibt allerdings erste Anzeichen, dass sich auch geimpfte Menschen mit dieser Variante anstecken könnten", sagte Mückstein. Man müsse daher sämtliche Maßnahmen ergreifen, die Verbreitung nach Österreich zu verhindern oder gering zu halten.