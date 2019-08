Indien hebt Sonderstatus von Kaschmir auf, Pakistan zeigt sich empört

Es ist eine Entscheidung historischen Ausmaßes, die das Verhältnis zwischen den beiden Atommächten Indien und Pakistan nachhaltig beschädigen dürfte. Inmitten neuer Spannungen hat Indien gestern den Sonderstatus für die Unruheregion Kaschmir aus der indischen Verfassung gestrichen. Zudem schickte Indien 10.000 zusätzliche Soldaten in die Region.

Innenminister Amit Shah sagte im Parlament, dass das von Präsident Narendra Modi unterzeichnete Eildekret sofort in Kraft trete. Der Staat Jammu und Kaschmir werde jetzt umorganisiert, sagte er. Der Artikel hatte diesem Bundesstaat unter anderem eine eigene Verfassung, eine eigene Flagge und weitgehende Kompetenzen mit Ausnahme der Außen- und Verteidigungspolitik garantiert. Das Parlament stimmte nicht über die Maßnahme ab.

Wenige Stunden vor Verkündung des Schrittes hatten die indischen Behörden Ausgangssperren in Kaschmirs Hauptstadt Srinagar und in umliegenden Gebieten verhängt. Internetdienste wurden blockiert, das Handynetz und das Festnetz abgeschaltet. Zudem wurden mehrere Regionalpolitiker unter Hausarrest gestellt. Offiziell wurden die Maßnahmen mit "der aktuellen Sicherheitslage" in Kaschmir erklärt.

Die Lage ist aktuell höchst angespannt. Bereits am Samstag hatte die indische Regierung Touristen in Kaschmir aufgefordert, die Region angesichts von "Terrorgefahren" durch von Pakistan unterstützte Gruppen "umgehend" zu verlassen. Das hatte zu fluchtartigen Szenen auf Flughäfen und Bahnhöfen geführt. Auch das österreichische Außenministerium warnt vor Reisen nach Kaschmir.

Die genauen Gründe für die jüngsten Spannungen blieben zunächst unklar. Am Sonntag teilte die indische Armee mit, pakistanische Soldaten hätten versucht, die Demarkationslinie in Kaschmir zu überqueren. Der Versuch sei abgewehrt worden.

Die Regierung in Islamabad zeigte sich empört. Sie verurteilte den Entzug der Sonderrechte für Kaschmir als "illegal". Das pakistanische Außenministerium warnte Indien vor "einseitigen Schritten", den international strittigen Status Kaschmirs zu verändern. "Als Partei in diesem internationalen Konflikt wird Pakistan sämtliche möglichen Optionen anwenden, um diesen illegalen Schritten entgegenzutreten", hieß es aus Islamabad. Der pakistanische Premierminister Imran Khan wiederum warnte, dass die Spannungen das Potenzial hätten, zu einer regionalen Krise zu werden. Erst kürzlich hatte Indien Angriffe auf pakistanisches Gebiet geflogen – erstmals seit 1971. Angeblich, um ein Ausbildungslager einer Islamistengruppe zu vernichten.

Der Kaschmir

Die mehrheitlich von Muslimen bewohnte Himalaya-Region ist seit dem ersten indisch-pakistanischen Krieg geteilt, wird aber weiter von beiden Staaten vollständig für sich beansprucht. Eine 1948 gezogene Waffenstillstandslinie ist bis heute die gemeinsame, von beiden Seiten nicht offiziell anerkannte Grenze. Ein zweiter Krieg um die Region begann 1965.

Ein kleiner Teil wurde zudem von Pakistan an China abgetreten.

Seit 1989 kämpfen mehrere Rebellengruppen in der Region. Dabei sollen bis dato mehr als 70.000 Menschen gestorben sein.