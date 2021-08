Der letzte persönliche Kontakt der beiden Spitzen im Repräsentantenhaus endete in gegenseitigen lautstarken Vorwürfen am Telefon. "Was Sie machen, ist ohne Beispiel", beschwerte sich der republikanische Fraktionsführer Kevin McCarthy über die Entscheidung Nancy Pelosis, zwei erklärte Leugner des historischen Sturms auf den Kongress nicht im Untersuchungsausschuss mitarbeiten zu lassen. "Die Einzigartigkeit des 6. Jänner verlangt diese beispiellose Entscheidung", feuerte Pelosi zurück.