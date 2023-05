In sieben von zehn Ländern steht es "sehr ernst" um den Journalismus

Jedes Jahr zum Internationalen Tag der Pressefreiheit am 3. Mai veröffentlicht "Reporter ohne Grenzen (RSF)" die aktuelle globale Rangliste der Pressefreiheit. Doch so schlecht wie heuer war die Lage noch nie: Laut dem Welt-Pressefreiheits-Index 2023, der seit nunmehr 21 Jahren das Umfeld in 180 Ländern bewertet, ist die Situation in 31 Ländern "sehr ernst", in 42 "schwierig", in 55 "problematisch" und in nur 52 "zufriedenstellend".

Mit anderen Worten: In sieben von zehn Ländern ist das Umfeld für den Journalismus "schlecht" und in nur drei von zehn Ländern "zufriedenstellend". Insgesamt können sich nur acht Länder über eine "gute" Journalisten-Lage freuen.

Die letzten drei Plätze werden ausschließlich von asiatischen Ländern eingenommen: Vietnam, das seine Jagd auf unabhängige Reporter fast abgeschlossen hat; China (Platz 179, minus 4 Plätze), das weltweit die meisten Journalisten inhaftiert und einer der größten Exporteure von Propaganda-Inhalten ist; und Schlusslicht Nordkorea (Platz 180).

Der Index 2023 verdeutlicht auch die rasanten Auswirkungen der Fake-Content-Industrie auf die Pressefreiheit. In 118 Ländern gaben die Befragten an, dass politische Akteure in ihren Ländern häufig oder systematisch an massiven Desinformations- oder Propagandakampagnen beteiligt sind. Der Unterschied zwischen wahr und falsch, real und künstlich, Fakten und Fiktion wird verwischt und gefährdet das Recht auf Information.

Künstliche Intelligenz als Gefahr

Die Vielzahl an Möglichkeiten, Inhalte zu manipulieren, werde eingesetzt, um den Qualitätsjournalismus zu schwächen. Zudem bringt die Entwicklung der künstlichen Intelligenz die Medienwelt ins Wanken. Sie fasst all die verbreiteten Desinformationen zusammen und spuckt sie dann als neue Wahrheit aus.

Österreich hat sich im Pressefreiheitsindex leicht auf Platz 29 von 180 Ländern verbessert. Mit einem Score von 77,3 (Vorjahr: 76,7) liegt es im Mittelfeld der als "zufriedenstellend" eingestuften Länder. Der Verbesserung ging ein Absturz im Vorjahresranking von Platz 17 auf 31 voraus. Nur Ankündigung von Verbesserungen habe ein weiteres Abstürzen verhindert, stellte die Österreich-Sektion von RSF fest: "Der letztjährige Absturz hat sich also verfestigt", sagt RSF-Österreich-Präsident Fritz Hausjell. Die "Sanierung der gefährdeten Pressefreiheit in Österreich" sei der Medienpolitik "nicht gelungen". Kritisch sieht die Organisation auch, dass auch für die neue Qualitätsjournalismusförderung keine Deckelung von Geldern öffentlicher Stellen für Inserate geplant ist. "Korruptiven Verhältnissen zwischen Regierung und Medien wurde durch das neue Medientransparenzgesetz kein Riegel vorgeschoben", bemängelt Hausjell.

