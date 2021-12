In Russland ist kein Platz mehr für Bürgerinitiativen

Richterin Alla Nasarowa urteilte kurz und trocken: "Der Klage der Generalstaatsanwaltschaft der Russischen Föderation wird entsprochen."

Gestern hat das Oberste Gericht Russlands die Internationale Geschichts- und Menschenrechtsorganisation Memorial und ihre regionalen Abteilungen liquidiert. Die Gründe für ihre Entscheidung gab die Richterin nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft hatte die Auflösungsklage angestrengt, weil Memorial International in den vergangenen Jahren wiederholt versäumt haben soll, sich in Veröffentlichungen als "ausländischer Agent" zu markieren.

Russlands älteste und zugleich prominenteste Bürgerinitiative war 2016 ins Register der "ausländischen Agenten" geraten. Die NGO will das Urteil nun vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte bekämpfen. Memorial wurde in den letzten Jahren der Sowjetunion gegründet und konzentrierte sich zunächst auf die Dokumentation der Verbrechen der Stalin-Ära. Die Gruppe hat sich in jüngerer Zeit auch gegen die Unterdrückung von Dissidenten unter Präsident Wladimir Putin ausgesprochen. Im vergangenen Monat beschuldigte die Staatsanwaltschaft das in Moskau ansässige Menschenrechtszentrum Memorial und seine Mutterorganisation Memorial International dann, gegen das Gesetz über ausländische Agenten verstoßen zu haben, und forderte das Gericht auf, sie zu schließen.

Entsetzen im Ausland

Im Ausland stieß das Urteil auf breites Entsetzen. Das sei "ein schwerer Schlag für die russische Gesellschaft" und für ganz Europa, hieß es etwa in einer gemeinsamen Erklärung mehrerer deutscher Organisationen. "Memorial steht wie keine andere Organisation für ein offenes, menschenfreundliches, demokratisches Russland, das die Versöhnung innerhalb der eigenen Gesellschaft und mit seinen Nachbarn sucht."

"Das Urteil des Obersten Gerichtshofs zur Auflösung der hochgeachteten Organisation Memorial International ist ein schwerer Schlag für alle unabhängigen Stimmen in Russland", kommentierte auch das österreichische Außenministerium auf Twitter. Man bedauere die Entscheidung als einen weiteren Schritt, der es für die Zivilgesellschaft noch enger werden lasse.

Memorial-Mitbegründerin Irina Scherbakowa bezeichnete die Vorwürfe gegen die Organisation einmal mehr als "absurd und lächerlich". Das Verfahren gegen Memorial sei aber auch eine Botschaft an den Westen, die laute: "Wir machen mit der Zivilgesellschaft im Land, was wir wollen. Wir stecken ins Gefängnis, wen wir wollen; wir lösen auf, was wir wollen."