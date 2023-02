In Moldau wächst die Angst vor einem russischen Einmarsch

In Moldau, der kleinen ehemaligen Sowjetrepublik zwischen Rumänien und der Ukraine, wächst die Angst vor einem möglichen russischen Angriff. Die proeuropäische Präsidentin Maia Sandu beschuldigt Moskau schon seit Wochen, einen Putsch zu planen. Der Kreml dementierte bislang. Doch die gestrigen Warnungen aus Russland ließen bedrohlich aufhorchen.

Der Kreml zeigte sich darin "besorgt" über die Lage in der von Moldau abtrünnigen Region Transnistrien. Dort würden externe Kräfte die Situation anheizen, hieß es. Und: Alle Aktionen, die "russische Friedenstruppen in Transnistrien bedrohen", würden als Angriff auf Russland selbst angesehen. Nicht nur Moldau zeigt sich besorgt. Auch der Ukraine-Krieg hatte vor einem Jahr mit ähnlichen Beschuldigungen aus Moskau begonnen.

Dort gingen auch gestern die Kämpfe mit voller Härte weiter: Der Kreml betonte, dass derzeit die Voraussetzungen für eine "friedliche" Lösung nicht gegeben seien. Das russische Militär feierte bei seinen Angriffen im Gebiet Donezk weitere Erfolge: Im Gebiet der Stadt Bachmut sei ein Munitionslager der ukrainischen Streitkräfte getroffen worden, teilte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Igor Konaschenkow mit. Es gab mehrere Tote. Auch Kiew klagte über "brutale Übergriffe".

Yellen überraschend in Kiew

Ukraine-Präsident Selenskyj hat unterdessen mit Eduard Moskaljow einen der führenden Kommandeure im Donbass entlassen. Gründe für diesen Schritt wurden allerdings nicht genannt. Moskaljow hatte das Kommando der Vereinten ukrainischen Kräfte bereits im März 2022 übernommen, wenige Tage nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine.

Der Westen will nun den Druck auf Moskau verstärken: Als Zeichen der Einheit planen Polen, Deutschland und die USA demnächst eine gemeinsame NATO-Militärübung in Polen. US-Finanzministerin Janet Yellen reiste gestern überraschend nach Kiew und verkündete dort die Überweisung der ersten 1,25 Milliarden Dollar aus dem jüngsten 9,9-Mrd.-Dollar-Topf. Moskau fühlt sich einmal mehr provoziert: Die fortgesetzten Waffenlieferungen an die Ukraine bergen nach Angaben des russischen Ex-Präsidenten Medwedew das Risiko einer globalen nuklearen Katastrophe. "Natürlich kann das Hineinpumpen von Waffen weitergehen", sagt er. "Unsere Feinde wollen nicht begreifen, dass ihre Ziele zu einem totalen Fiasko führen werden. Eine Apokalypse."

