In Kabul geht das Bargeld aus

Einwohner Kabuls berichteten am Wochenende, die Bankomaten in der Stadt seien praktisch leer. Banken und auch der Geldwechslermarkt seien seit einer Woche geschlossen. "Alle in der Stadt beschweren sich mittlerweile, dass sie kein Geld abheben können", sagte ein Bewohner.

Ein Mann sagte dem lokalen TV-Sender "ToloNews", seine Bank habe eine Obergrenze für Abhebungen eingeführt. Wenn ein Bankomat doch befüllt sei, könne man nur 10.000 Afghani (rund 100 Euro) abheben. Viele machen sich Sorgen, dass sie angesichts der aktuellen Krise überhaupt nicht mehr an ihr Geld kommen.