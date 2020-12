In Israel wird rasant gegen das Coronavirus geimpft, Premier Benjamin Netanyahu spricht gar von einem "Impf-Weltrekord". Die Zahlen sind tatsächlich beeindruckend: Bis Anfang dieser Woche waren bereits 500.000 Menschen geimpft. Alleine am Dienstag kamen 152.000 Israelis dazu. In dieser Tonart soll es auch weitergehen. Bis Ende März sollen so bis zu 60 Prozent der rund 9,2 Millionen Einwohner geschützt sein.