In Hamburg stehen die Zeichen auf Rot-Grün

Nach den Turbulenzen rund um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen und dem Rücktritt von CDU-Vorsitzender Annegret Kramp-Karrenbauer gilt die einzige Landtagswahl heuer in Deutschland als wichtiger Stimmungstest.

Die SPD, die mit Peter Tschentscher den Ersten Bürgermeister stellt, koaliert seit 2015 mit den Grünen. Rot-Grün dürfte auch die nächsten fünf Jahren in Deutschlands zweitgrößter Stadt regieren, denn die SPD liegt laut letzten Umfragen bei rund 38 Prozent. Das würde ein Minus von sieben Prozentpunkten gegenüber 2015 bedeuten. Der Ökopartei unter Spitzenkandidatin Katharina Fegebank werden 24 Prozent prognostiziert, was eine Verdoppelung im Vergleich zu 2015 wäre. Platz drei dürfte mit rund 12 Prozent an die CDU gehen (nach 15,9 Prozent 2015), knapp gefolgt von der Linkspartei (9 Prozent). Die rechtspopulistische AfD dürfte mit gut 6 Prozent den Wiedereinzug schaffen. Die Liberalen müssen hingegen bangen, rund 5 Prozent werden der FDP vorhergesagt.