In Glasgow stellt die Welt die Weichen

Ab morgen, Sonntag, beraten rund 30.000 Politiker, Diplomaten und Aktivisten im schottischen Glasgow über den Kampf gegen den Klimawandel. Die Hoffnungen in die 26. UN-Klimakonferenz sind groß, die Angst vor einem Scheitern auch. Nicht zuletzt deshalb finden weltweit Demonstrationen für mehr Anstrengungen im Klimaschutz statt. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zum Weltklimagipfel in Glasgow:

Was ist der Klimawandel?

Die Erdatmosphäre heizt sich auf, seit die Menschen in großem Stil die fossilen Brennstoffe Öl, Gas und Kohle verbrennen – also seit Eintritt ins Industriezeitalter Ende des 19. Jahrhunderts. Bei der Verbrennung von Öl, Gas und Kohle entstehen Treibhausgase, vor allem CO2 (Kohlenstoffdioxid), die wie ein Deckel wirken, unter dem Luft heißer wird.

Wo steht die Welt heute?

Es ist im Schnitt schon um 1,2 Grad wärmer geworden, als es noch zu Beginn des Industriezeitalters gewesen ist. Die CO2-Menge in der Atmosphäre ist um rund 50 Prozent angestiegen. Nicht alle Regionen sind übrigens gleich vom Temperaturanstieg und damit auch von den Auswirkungen betroffen. In den Alpen etwa ist es bereits rund zwei Grad wärmer als vor etwa 130 Jahren.

Gibt es eine rote Linie, die keinesfalls überschritten werden darf?

Ja. Sie liegt laut der Wissenschaft bei 1,5 Grad durchschnittlicher Erwärmung. Wird dieser Wert überschritten, wären die Folgen wie schmelzendes Eis an den Polkappen, steigender Meeresspiegel, mehr Wetterextreme noch immer schwerwiegend, es würden aber beispielsweise noch einige Korallenriffe überleben. Die Lage wäre einigermaßen beherrschbar.

Was sagt der Pariser Klimavertrag?

Darin haben sich im Jahr 2015 die Staaten der Erde darauf geeinigt, die Erwärmung bis zum Ende dieses Jahrhunderts auf deutlich unter zwei Grad, möglichst auf 1,5 Grad, zu begrenzen. Es gibt insgesamt 195 Vertragsparteien. Diese haben in der Folge entsprechende Klimaschutzpläne aufgelegt, um dieses Ziel auch zu erreichen.

Reichen die Pläne der Staaten auch aus?

Nein. Laut dem Weltklimarat wird die 1,5-Grad-Grenze bereits Anfang der 2030er-Jahre erreicht sein, wenn von den Staaten nicht noch kräftig nachgebessert wird. UN-Berechnungen zeigen, dass die Regierungen im Jahr 2030 doppelt so viele fossile Brennstoffe produzieren wollen, wie das Pariser Abkommen eigentlich zulässt.

Warum heißt die Klimakonferenz in Glasgow COP26?

Weil es die bereits 26. Klimakonferenz der Vertragsparteien (Conference of the Parties) ist. Sie beginnt formell morgen, Sonntag, und endet am Freitag, 12. November.

Warum ist diese Klima- konferenz so wichtig?

Viele Klimaschützer und Politiker sehen in ihr die letzte Chance, die Weichen zu stellen. Sonst wird es zu spät, die Investitionen noch so umzuleiten, dass die Emissionen zu sinken beginnen. Mit katastrophalen Auswirkungen auf das Leben auf der Erde.

Was sind die Knackpunkte?

Es sind vor allem drei: Die Staaten müssen ihre Klimaziele deutlich nachbessern. Die reichen Länder müssen den armen Geld geben, damit sich diese den Klimaschutz auch leisten können. Und der Plan, wonach sich Staaten gegenseitig CO2-Gutschriften abkaufen können, muss dringend reformiert werden.

Wie groß ist die Lücke zum 1,5-Grad-Ziel?

Derzeit blasen die Länder unvorstellbare 50 Milliarden Tonnen Treibhausgase pro Jahr in die Luft. Davon müssten 30 Milliarden Tonnen pro Jahr innerhalb dieses Jahrzehnts eingespart werden, damit es bei dem Ziel von nur 1,5 Grad Erderwärmung bleiben kann.

Wer sind die Guten?

Die EU ist Vorreiter und Leuchtturm. Sie will bis 2050 klimaneutral sein und bis 2030 55 Prozent der Treibhausgase eingespart haben. Dazu hat sie sich per Gesetz verpflichtet. Die konkreten Maßnahmen (CO2-Grenzabgabe, mehr Emissionshandel, Waldstrategie etc.) liegen vor, werden aber noch verhandelt. Für Österreich gilt: minus 48 Prozent Emissionen bis zum Jahr 2030.

Wer sind die Bösen?

An der Spitze liegen die Volksrepublik China, Russland, Australien, Indien und Brasilien. Ihre Klimaschutzpläne sind ungenügend, ihre Regierungen kurbeln die Emissionen sogar noch an. Ursache ist die Abhängigkeit von Kohlestrom. Australien ist einer der großen Exporteure. Brasilien wiederum richtet mit der Abholzung des Regenwaldes unermesslichen Schaden für das Klima an.

Wer sind die Verlierer?

Die ärmeren Länder. Sie liegen zumeist auf der Südhalbkugel der Erde. Sie sind am meisten von den Folgen der Erwärmung betroffen, trugen und tragen aber am wenigsten dazu bei. Dürren und steigende Meeresspiegel zerstören bereits jetzt Lebensgrundlagen. 48 Länder aus Afrika, Lateinamerika, Asien, der Karibik und dem Südpazifik-Raum fordern vehement Maßnahmen zur Erreichung des 1,5-Grad-Zieles.

Warum geht es wieder nur ums Geld?

Arme Länder brauchen Unterstützung für den Abschied von Öl, Kohle und Gas, aber auch für die Abfederung der Folgen der Erwärmung, für die sie historisch nichts können. Die reichen Länder haben 100 Milliarden Euro pro Jahr von 2020 bis 2025 versprochen. Erreicht wird diese Summe, die als viel zu gering angesehen wird, nach derzeitigem Stand erst 2023. Dabei sind die 20 reichsten Länder für fast 80 Prozent der Treibhausgase verantwortlich.

Wer kommt nicht nach Glasgow?

Der chinesische Präsident Xi Jinping und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin. Beide begründen ihr Fernbleiben mit der Pandemie. Schmerzhafter ist das Fehlen Xis. Doch er will wenigstens eine Videorede halten. Wahrscheinlich bleibt Xi zu Hause, weil er keine gute Figur machen würde: China wirft gerade wieder massiv Kohlekraftwerke an.

Spielt Boris Johnson eine Rolle?

Im Prinzip ja. Als Gastgeber könnte er viel bewegen und müsste es auch. Allerdings gilt der britische Premier auf internationaler Bühne als unzuverlässig und unglaubwürdig. Soeben kündigte sein Finanzminister eine Verbilligung von Inlandsflügen und massive Investitionen in den Straßenbau an.

Ist Atomstrom grün?

Ja und nein. Aus Klimasicht zählt Atomstrom zu den CO2-armen Energieformen. Nachhaltig ist er aber nicht. Nuklearmeiler sind ein Sicherheitsrisiko, die Endlagerung ist nach wie vor ungelöst. In der EU zeichnet sich trotzdem eine Einstufung von Atomstrom als "nachhaltig" im Sinn eines Gütesiegels für Investitionen ab. Darauf drängen die Atomstaaten unter Führung Frankreichs. Ob deswegen tatsächlich neue AKW gebaut werden, ist eine andere Frage. Sie sind extrem teuer, die Bauzeiten sind unkalkulierbar lang, die finanziellen Risiken nicht einschätzbar.

Warum es auch auf die Kleinen ankommt

Das häufig vorgebrachte Argument, wonach es beim Klimaschutz nur darauf ankomme, was die Wirtschaftsgroßmächte China und USA tun, widerlegen diese Zahlen der Internationalen Energieagentur. Zwar zeichnen China und die USA zusammen für fast die Hälfte aller globalen Kohlenstoffdioxid-Emissionen verantwortlich.

Ein anderes Bild ergibt sich aber, wenn man den CO2-Ausstoß pro Kopf betrachtet: Hier kommen die USA auf 14,5 Tonnen, etwa die Hälfte von Spitzenreiter Katar. Österreich liegt in dieser Rangliste mit 7,1 Tonnen pro Kopf gar knapp vor China, das auf 7,07 kommt. Dass überall Handlungsbedarf gegeben ist, illustriert wiederum die dritte Grafik: Seit 1990 hat der weltweite CO2-Ausstoß pro Kopf trotz einiger Schwankungen zugelegt.

Zitiert

"Wenn wir jetzt unsere Kräfte bündeln, können wir die Katastrophe abwenden." – Antonio Guterres, UN-Generalsekretär

"Ich denke, Glasgow ist ein Wendepunkt für die Welt und der Moment, in dem wir erwachsen werden und Verantwortung übernehmen müssen." – Boris Johnson, britischer Premier

"Es geht in diesem Jahrzehnt um alles oder nichts. Die Konferenz ist für mich dann ein Erfolg, wenn es uns als internationaler Gemeinschaft gelingt, das große gemeinsame Klimaziel zu halten." – Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin

"Die Entscheider sind dringend aufgerufen, Lösungen für die Umweltkrise zu finden, die wir durchleben. Doch auch wir alle können eine Rolle dabei spielen, die gemeinsame Antwort auf diese nie dagewesene Bedrohung des Klimawandels und den Verfall unseres gemeinsamen Hauses zu beeinflussen." – Papst Franziskus