In England wird die Pandemie abgeschafft

Noch in diesem Monat soll in England die Corona-Pandemie vorbei sein. Premier Boris Johnson kündigte im Unterhaus an, demnächst die letzten verbleibenden Corona-Vorschriften aufzuheben. Sollte der Trend weiterhin positiv bleiben, so Johnson, dann würde in zwei Wochen die gesetzliche Quarantäne-Pflicht wegfallen.